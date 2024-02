“Sulla difesa la Ue si è svegliata”. Parla il capo di stato maggiore Cavo Dragone

L'ammiraglio ammonisce: "Non dobbiamo dimenticarci dell'Ucraina, Putin in persona lavora alla disinformazione, ma per la Russia lo sforzo bellico non sarà sostenibile a lungo"

“Un commissario europeo alla difesa? Una cosa è sicura: la Ue si sta svegliando, la guerra in Ucraina ha accelerato i processi d’integrazione”. A parlare è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della difesa italiana, il vertice delle forze armate delle nostre paese, intercettato dal Foglio a margine del convegno alla Camera “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l’Italia”, organizzato dall’Istituto affari internazionali. Nessun esercito europeo, sia chiaro. Come ripetuto durante il convegno anche dall’ex ministro, Lorenzo Guerini, quella “è un’idea romantica”, ma questo non significa che anche in Italia non si ragioni con sempre più serietà di integrazione delle industrie (al Foglio ne ha parlato l’ad di Leonardo Cingolani), vero passo concreto verso una qualsiasi idea di difesa comune. Su tutto questo Cavo Dragone dice di essere “molto positivo”.