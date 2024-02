Perché Elly Schlein è Enrico Ghezzi

La protesta dei trattori è finita da quasi una settimana con Sanremo, non c’è più politica da fare, non c’è quasi più niente da dire né da ascoltare, non ne parla più nessuno, la morte di Alexei Navalny occupa ogni rigo di giornale, sicché ella, anzi Elly, che fa? Incontra i trattori. Adesso. Ieri infatti Schlein li ha ricevuti al Nazareno, ci informano le agenzie. “Meloni difende gli agricoltori dalle scelte Ue, ma chi li difende dalle sue scelte?”. Questa donna che la Provvidenza non ci ha inviato, ma ci invidia, ha il dono di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, ma mai in quello esatto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE