Viva i titoli garantisti del gruppo Gedi

Che cosa è successo tra tuo padre e mia madre?” è il titolo di una divertente commedia di Billy Wilder con Jack Lemmon, una intricata trama di tradimenti coniugali e sotterfugi tra Ischia e Baltimora. La vicenda dell’eredità di casa Agnelli, madri, figlie e nipoti tra Italia e Svizzera che la Stampa, giornale della Real Casa, sintetizza in un titolo neutro nelle cronache – “Eredità Agnelli, esposto di Margherita - La procura di Torino apre un’inchiesta” – è senza dubbio meno divertente di quella di Wilder e senz’altro più complicata sotto il profilo giudiziario, su cui non ha senso esprimersi. È dunque da apprezzare senza riserve, per il corretto trattamento garantista delle parole e delle informazioni, il titolo che l’altro giornale del gruppo Gedi, Repubblica, ha utilizzato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE