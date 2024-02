Le emissioni di Co2 calano in Francia grazie al nucleare. Pichetto, che si fa?

Parigi è l'economia in Europa con la più bassa impronta di densità di carbonio grazie all'energia dei reattori: la media di emissioni per kWh prodotto nel 2023 è di 51 grammi, contro i 441 grammi della Germania. Alla faccia degli ambientalisti. L'Italia come risponde?

La media delle emissioni di CO2 per kWh prodotto nel 2023, pigliando in considerazione la media di tutte le fonti incluse le rinnovabili, è stata di 51 grammi In Francia e di 441 grammi in Germania. Nove (!) volte di più e peggio fa solo la Polonia. La Francia è in Europa di gran lunga l’economia con la più bassa intensità di carbonio. La ragione è chiarissima e sta nel contributo che l’energia nucleare da alla Francia. Quello a cui ha rinunciato la Germania. Con buona pace di tutti gli ambientalisti che considerano la lotta al cambiamento climatico, secondo loro la più grave emergenza ambientale del millennio, anche una lotta contro l’energia nucleare. In realtà una lotta solo contro la logica, la coerenza e il buon senso. Fortunatamente la Francia fa spallucce alle critiche e rilancia con l’accordo di praticamente tutte le forze politiche.