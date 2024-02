Come potrebbe Sgarbi non parlare di arte?

Le ragioni delle dimissioni da sottosegretario. “Sangiuliano non è niente”. Intervista all'ex sottosegretario alla Cultura

Il più grande italiano vivente si è dimesso, ma non da più grande italiano vivente: da sottosegretario. Cosa ci facesse il più grande italiano vivente (ossia il più grande conoscitore di ciò per cui l’Italia è l’Italia, l’arte) in un ruolo così modesto lo sa soltanto lui.