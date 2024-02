Agrovandali ed Ecovandali, la doppia morale del governo Meloni

Bloccare le strade e rovinare i monumenti. Se a farlo sono gli agricoltori è legittimo, se sono gli ambientalisti è esecrabile. Se per l’esecutivo non importa il metodo della protesta, ma le motivazioni è un problema per la democrazia

Hanno messo a ferro e fuoco Bruxelles e abbattuto una statua in piazza Lussemburgo, davanti alla sede del Parlamento europeo: hanno tirato un pezzo del monumento dedicato a John Cockerill, un industriale e filantropo belga dell’Ottocento, gli hanno dato fuoco e al suo posto hanno messo un fantoccio. I manifestanti hanno incendiato rifiuti e copertoni, rovesciato letame in piazza e lanciato uova contro il Parlamento europeo. Per sedare le proteste e proteggere le istituzioni dall’aggressione è dovuta intervenire la polizia, con lacrimogeni per disperdere la folla e gli idranti per spegnere i roghi.