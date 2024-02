Il Pd di Schlein va a Londra per un master sulla comunicazione

Bruxelles. Il Pd di Schlein si fa un master a Londra. La segreteria dem vola in silenzio nella capitale inglese per una scuola di comunicazione politica del Partito socialista europeo: una sorta di Euro Frattocchie 2.0, pensata per affinare le tecniche di campagna elettorale e condividere i trucchi e le esperienze dei volponi socialdemocratici nelle campagne elettorali del vecchio continente. All’evento, raccontato al Foglio da fonti dello staff del Pse, c’erano in prima fila alcuni responsabili della segreteria Schlein e della campagna elettorale del Pd, tra cui la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, mandata dal Nazareno a studiare per provare a ribaltare il trend poco positivo impresso nei sondaggi delle ultime settimane. Al centro del seminario l’imperativo: “Rispondere agli attacchi in maniera concisa e diretta”. E chissà che il consiglio non sia dietro alla nuova strategia con cui i dem hanno risposto a tono al M5s (“Conte? Non siamo più disposti a subire attacchi e mistificazioni. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo sta sbagliando strada", ha detto Schlein), ma anche alla tagliente risposta data ieri dalla stessa segretaria alle parole del leader leghista sul caso Salis: “Se Ilaria Salis non può fare la maestra, Salvini non può fare il ministro”.

