Meloni accoglie Moussa Faki e scherza: "È quello vero". Ma lui la riprende sul Piano Mattei

In occasione del vertice Italia-Africa, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki. "Quello vero", ha detto la premier stringendogli la mano davanti ai fotografi. La battuta fa riferimento alla finta telefonata dei due comici russi di qualche mese fa: al tempo Meloni, ignara di essere vittima di uno scherzo telefonico, pensava di essere al telefono con Faki.

Nonostante il siparietto davanti alle telecamere, il presidente della Commissione dell'Unione africana è stato uno degli interlocutori più duri durante il summit: "Non siamo dei mendicanti – ha precisato nel suo intervento al Senato –. L'Africa vuole perorare un cambiamento di paradigma per un nuovo modello di partenariato, per aprire la strada verso un mondo più giusto e coerente e per costruire la pace attraverso la amicizia e non attraverso barriere. Questa è l'unica strada possibile". E sul Piano Mattei, tema centrale del summit ha detto: "Avremmo auspicato di essere consultati ma comunque siamo pronti a discutere i contorni e le modalità di attuazione", perché "è necessario passare dalle parole ai fatti".