Forza Italia celebra ancora una volta Berlusconi. Gianni Letta incorona Tajani

Ci sono le bandiere, le stampelle, i bastoni e poi è vero che ci sono i giovani, i nipotini dei dirigenti di Publitalia ma si può ancora celebrare, come fa Forza Italia, il giorno del ricordo del Cav, ricordato? Tajani urla che “c’è aria di vittoria”

Gianni Letta ci ha dato una carezza, “Il Foglio? Mannaggia a voi, ma bravi!”, Antonio Tajani garantito che “FI è in testa alla classifica”, Fulvio Martusciello spiegato che i voti “sono come gli abbracci: non bastano mai”. Immaginate vostro nonno di 89 anni ballare, all’Eur, al Salone delle Fontane, “Gety Lucky” dei Daft Punk e poco lontano il ministro Gilberto Pichetto muovere il suo piedino sulle note di “è un’emozione/ sarà perché ti amo”. Se lo avete immaginato avete anche capito che i prossimi trent’anni di Forza Italia saranno da balera.