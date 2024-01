Da von der Leyen ai capi di stato africani: chi c'è alla conferenza Italia-Africa di Meloni

Lunedì va in scena il summit internazionale fortemente voluto dalla premier per accreditare il paese come capofila europeo nella cooperazione. In arrivo 23 tra presidenti e premier africani, oltre a ministri, ambasciatori ed esponenti di rango delle Nazioni unite, della Banca mondiale e della Bei

Ci saranno i massimi vertici dell'Unione europea, da Ursula von der Leyen a Charles Michel, i capi di stato e i premier africani, insieme a esponenti di vario livello delle principali agenzie internazionali che si occupano di cooperazione, economia e migrazioni L'appuntamento è per lunedì, quando in Senato saranno aperti i lavori del vertice "Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune", fortemente voluto da Giorgia Meloni. Un passaggio che a Palazzo Chigi ritengono importante in un'ottica di cooperazione e che si inserisce nella più ampia cornice del Piano Mattei, punto forte della politica estera della premier, per accreditare l'Italia come capofila europeo nelle relazioni con il continente africano.