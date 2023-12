Schlein vuole cambiare lo statuto del Pd per inserire la parola "segretaria"

È l’ultima battaglia della casa: cambiare lo statuto del Pd per inserire anche la parola “segretaria”. Giacché oggi – nonostante Elly Schlein – la carica è contemplata nelle sacre scritture dem solo al maschile. La proposta ha preso piede l’altro giorno alla Camera, dopo il siparietto un bel po’ situazionista fra Cecilia Guerra e Giorgio Mulè. La deputata, vicina di scranno di Schlein, si è rivolta al vicepresidente della Camera con un polemico grazie “signora presidente” perché “in quest’aula, l’onorevole Marco Perissa ha parlato della segretaria del mio partito chiamandola al maschile, segretario, ritenendo che questa era una scelta che a lui competeva”. Sicché, surreale per surreale, Guerra ha concluso il suo intervento davanti a un attonito e un po’ irritato Mulè con il seguente sillogismo: “Se a lui compete rivolgersi a una donna con un appellativo maschile, a me è concesso rivolgermi a lei con un appellativo femminile. Se lei ci tiene al suo genere, io tengo al mio. Basta rivolgersi a noi donne con appellativi maschili!”. Mulè, occhi sgranati: “Onorevole Guerra, avrei qualcosa da dire. Non può rivolgersi a me come signora, la mia identità quella è”. Tutto nasceva dal malandrino Perissa, deputato di FdI, che in Aula, statuto del Pd alla mano, aveva dimostrato che è contemplato solo il maschile quando si parla del segretario. Fin qui l’antefatto.

