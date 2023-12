Non siamo proprio il paese di Buffalo Bill

Si comincia con la sovranità alimentare, con la crociata contro il cibo Frankenstein, con la mistica dei poveri che mangiano meglio e si finisce (forse) per immaginare un paese di Buffalo Bill e di sciamani cacciatori siberiani (fa più putiniano) che sfamano le proprie tribù con la caccia dall’alba al tramonto a tutto ciò che si muove. Non è detto che sia proprio così, ma la narrazione la fa Rep.: Fratelli d’Italia è il partito della caccia, “con il ministro Francesco Lollobrigida orgoglioso cacciatore, figlio e nipote di cacciatori” (la cosa non è reato) e dunque sono pronti a smantellare la legge 157/92 che regola il settore e lascia molta autonomia alle regioni. Del resto è il suo sottosegretario, Patrizio La Pietra, ad aver annunciato il provvedimento che dovrebbe basarsi su un testo dell’eurodeputato di Fdi Sergio Berlato “l’uomo dei doppiettisti” (sempre Rep.).

