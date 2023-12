Lo sbarco dei politici su Threads: come un anno fa su TikTok, ma senza il Cav.

Sembra di essere tornati a un anno fa, quando erano sbarcati in massa su TikTok, chi più, chi meno maldestramente. Quello dei leader politici che prendono d’assalto un nuovo social è un fenomeno sempre affascinante da osservare, come quello degli elefanti che attraversano un fiume per chi fa un safari. Il grande assente in questa giornata è, ovviamente, colui che l’anno scorso aveva dominato la nuova corsa al social “dei giovani” con l’ormai immortale “Ciao ragazzi!”. Senza Silvio Berlusconi la giornata inaugurale di Threads, il nuovo social con cui Mark Zuckerberg cerca di soppiantare un X (ex Twitter) ormai ostaggio di Elon Musk, è senz’altro più povera. Ma subito sono accorsi gli altri volti della nostra politica. Prima tra tutti Giorgia Meloni, che con un sintetico “Da oggi potete seguire i miei aggiornamenti anche su Threads” ha già raccolto 45,6mila followers, grazie anche all'invito che ha rivolto a tutti i suoi seguaci su tutti i suoi canali social, eccetto uno: X. Sarebbe stato forse troppo sfacciato, soprattutto se si considera che il proprietario Musk è l’ospite d’onore di questa edizione di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Meglio non farlo innervosire troppo.

