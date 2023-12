La sinistra riparta dalla Scala (antifascista)

Poiché evidentemente non hanno un’idea chiara sulla giustizia, sull’economia, sull’Europa, sull’Ucraina e nemmeno sul medioriente, poiché insomma Giuseppe Conte gli ha scippato il salario minimo, gli extraprofitti e pure il pacifismo, è comprensibile che appena possono i dirigenti del Pd si mettano a pattinare con un sospiro di sollievo sull’olio del fascismo e dell’antifascismo. Ci vanno col pilota automatico, come si suol dire, quasi col sospiro di sollievo gratificante di non dover pensare nulla. Questo, bisogna ammetterlo, gli riesce bene. Lo faremmo pure noi, in effetti, se avessimo come segretaria Elly Schlein. D’altra parte ella, cioè Elly, non è mica il mercato generale delle idee. Anzi, il suo segreto è proprio questo: manda avanti il suo podere senza chiedere sovvenzioni al consorzio agrario della fantasia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE