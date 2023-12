Sulle grandi navi ha ragione Salvini

Da gennaio quelle che approderanno nei porti europei dovranno pagare le quote “Ets” per emissioni di Co2. Ecco perché il sistema di scambio delle quote di emissioni non funziona più

Dal 1 gennaio 2024 le grandi navi che approderanno nei porti europei dovranno pagare le quote “Ets” per emissioni di Co2. La norma inserita nel pacchetto “Fit for 55” estende anche al trasporto marittimo, segnatamente alle navi superiori alle 5 mila tonnellate, il sistema di scambio di quote di emissioni attivo per le acciaierie. Per questo l’Italia, insieme a Cipro, Croazia, Grecia, Malta e Portogallo, ha scritto alla Commissione europea per rivedere la decisione.