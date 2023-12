Ecco le modifiche al premierato che guardano a sinistra. Schlein che fa?

"Abbiamo attinto alle proposte della sinistra. Il nostro è un tentativo per dare coraggio ai riformisti del Pd. Ma anche al governo, per cambiare questo pasticcio". Parlano Quagliariello e Calderisi

Vanno oltre gli allarmi lanciati da Gianni Letta sul ruolo del presidente della Repubblica. “Vogliamo offrire il nostro contributo al dibattito. Speriamo di riuscire a mettere assieme una maggioranza trasversale. E’ l’unico modo per non fallire anche questa volta. Anche perché oggi è difficile immaginare cosa possa essere il referendum tra due anni”. Gaetano Quagliariello è tra i primi firmatari dei due emendamenti proposti dal nucleo di intellettuali che si riconoscono dietro al claim “Il nostro premier è più forte del vostro” per migliorare la riforma costituzionale presentata dalla maggioranza. Quella che punta a introdurre in Italia il premierato. Tra le firme figurano nomi come Peppino Calderisi, Natale D’Amico, Franco Debebedetti, Giuseppe de Vergottini, Mario Esposito, Maurizio Griffo, Angelo Panebianco e Antonio Polito.