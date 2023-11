Melonidi e napoleonidi, storia parallela di due corti al potere

Come Napoleone Bonaparte, anche Giorgia Meloni, plebiscitariamente giunta al più alto scranno del governo, nonostante gli alamari conquistati in anni di battaglie politiche, temo sia percepita tra i “parvenu”. Assente alla pienezza dei veri quarti di nobiltà. La funerea Fiamma e non l’Aquila lucente e dorata, a velarne la legittimazione totale e del tutto plebiscitaria, lì nel suo blasone. Un limite comunque colmato dall’acclamazione popolare e soprattutto populista conquistata alle urne con un partito decisamente di destra, almeno inizialmente “cadetta” nella percezione comune. Nome e insegne semanticamente, cerimonialmente patriottici: Fratelli d’Italia. Giorgia dunque, sia pure a suo modo, come Bonaparte dopo la vittoriosa campagna d’Italia: capitano, generale, primo console e poi, su, su, fino all’incoronazione imperiale magistralmente raffigurata da Jacques-Louis David. Anche lei, Meloni, va appunto immaginata nell’intento di superare le Alpi e il Gran San Bernardo dell’agognato regno iniziale; gli aiutanti di campo, fidati marescialli, La Russa e soprattutto Crosetto, quest’ultimo in imponente uniforme da ussaro, al suo fianco, mostrati di profilo come già i vincitori di Austerlitz e Jena.

