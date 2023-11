Lo sciopero non è un comizio

Le regole da rispettare e la politicizzazione estrema della piattaforma spinta dalla Cgil. Landini vuole rubare il mestiere ai parlamentari del Pd? Il sindacato non è l’opposizione politica, non può funzionare così

Di tutto c’è bisogno tranne che di una contesa demagogica sul diritto di sciopero. Il sindacato Cgil-Uil, ma non la Cisl che anzi è apertamente critica, forza l’interpretazione della legge sui servizi pubblici essenziali rivendicando il carattere generale di uno sciopero che la Commissione di garanzia giudica intersettoriale: sono cavilli che contano, perché in materia di diritti dei lavoratori e degli utenti dei servizi di formalismo o rispetto delle forme legali non ce n’è mai abbastanza. Il ministro Salvini usa toni nel fondo antisindacali e si erge a protettore nazionale degli utenti afflitti dal disservizio pubblico con argomenti facili che parte della maggioranza mostra di condividere nonostante la loro pericolosità. Non sfugge a nessuno che alla fine i lavoratori sono utenti e gli utenti lavoratori, e tutti, compresa la grande massa dei pensionati, i risparmiatori, gli investitori, le imprese, sono interessati alla manovra di bilancio, ai suoi pregi e ai suoi difetti.