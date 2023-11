In Italia lo sciopero si trasforma sempre più in farsa

Qui da noi non c’è un “regime” e la Cgil non fa quel che faceva Solidarnosc in Polonia. C'è bisogno di abbassare i toni

La Cgil e la Uil hanno deciso di ottemperare alla precettazione e di ridurre a quattro ore la durata dello sciopero nei trasporti. Di questa scelta ragionevole hanno dato però motivazioni che non lo sono. Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha criticato la precettazione parlando di “squadrismo istituzionale”, quello della Cgil, Maurizio Landini, ha sostenuto che si mette in discussione il diritto di sciopero, che secondo lui sarebbe un diritto “soggettivo e individuale”. Pur con tutta la comprensione per le esigenze propagandistiche, la denuncia delle scelte del governo come espressione di una sorta di “regime” illiberale accompagnata alla loro accettazione “per necessità” risulta stridente.