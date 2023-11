I limiti del sindacato barricadero, tra routinizzazione dello sciopero e attacchi al Garante

Se i leader sindacali fossero persone di spirito avrebbero fatto un figurone affermando che il disegno di legge di bilancio per il 2024 è così scadente da non meritare neppure l’onore di uno sciopero generale (che dovrebbe essere una cosa seria). Di conseguenza la Cgil e la Uil si sarebbero limitate a proclamare, alle ore 12 del 17 novembre, un minuto di silenzio come è consuetudine quando si rende omaggio a un defunto. Del resto i due cavalieri dell’Apocalisse hanno sfidato la malasorte e le sventure che capitano quando la data del 17 capita di venerdì. Così, quest’anno, nella routine degli scioperi generali a due pistoni durante la sessione di bilancio, si è aggiunto un inaccettabile attacco al diritto di sciopero che svela il carattere autoritario del governo Meloni. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha insistito per dire la sua, chiedendo con motivazioni ritenute pretestuose e quindi di ispirazione politica, la rimodulazione dell’agitazione di venerdì. Alle proteste dei sindacati si sono aggiunte quelle del Pd che ha chiesto un’audizione urgente, in commissione Lavoro, del presidente dell’Autorità garante. Elly Schlein si trova a suo agio quando può accusare il governo e la maggioranza di nostalgie di regime. Così si stanno determinando attraverso un’escalation di arroganza (Matteo Salvini sta dando un contributo sostanziale in competizione con i segretari confederali di Cgil e Uil) le condizioni di una “guerra per errore”. Landini con il piglio (ma senza l’autorevolezza) di Dolores Ibarruri si è lanciato in quel No pasarán! che sperava di poter dire da una vita: “Lo sciopero si farà, il Garante fa atti di compiacenza per il governo. Precettazione di Salvini? Faccia quello che vuole, non ci fermerà”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE