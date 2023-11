Tagliare i fondi del Pnrr ai comuni è un autogol clamoroso

Che senso ha rinunciare da subito ai soldi del Recovery per gli enti locali quando non c’è nessuna prova che i lavori siano in ritardo? Ragioni per ripensarci

La revisione del Pnrr proposta dal ministro Fitto – un appuntamento fondamentale per la crescita – rischia solo di creare altri ritardi. Se si vuole risparmiare una parte di debito, ora bisogna fare il contrario di quel che sta facendo il governo. L’esecutivo poteva accettare tagli forfettari alle rate per i progetti che non riesce a finire (risparmiando debito perché i progetti più in ritardo sono quelli a debito); invece ha insistito per avere la terza rata nella sua interezza (che è arrivata a ottobre invece che a marzo) e adesso ha proposto una revisione complessiva del Piano che di fatto prevede l’emissione di ulteriore debito.