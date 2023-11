Meloni e l'ora fatale del referendum. Appello agli italiani: "Volete decidere?"

Si appella agli italiani per il referendum e li porta a spasso per Palazzo Chigi. La premier in due interventi rilancia la “madre di tutte le riforme”, il premierato. Di mattina attraverso un videomessaggio agli artigiani di Cna, e di pomeriggio con gli “Appunti di Giorgia”, finiti nel cassetto da diverse settimane. Come se fosse Alberto Angela, passeggiando lungo le stanze di Chigi, domanda, retorica, agli italiani: “Volete contare o restare a guardare chi decide per voi?”. Visto che c’è si dà anche la risposta: “Confido che gli italiani non si lascino sfuggire questa occasione”. L’idea di cercare un ampio consenso in Parlamento, rimane per la premier, solo una buona intenzione. La leader è realista, malgrado abbia dichiarato di non “legare le sorti del governo al referendum”, punta forte sull’esito delle urne, previste per la primavera del 2025. Lancia dunque la campagna referendaria, sperando che anche gli alleati la seguano fino in fondo. Parla di una vera “rivoluzione”, un passaggio per arrivare a una “democrazia matura” senza inficiare, sottolinea, le prerogative del capo dello stato (Sergio Mattarella è in Uzbekistan e non ha ancora controfirmato il ddl di riforma costituzionale). Non potendo sferzare Salvini e Tajani sulla via del referendum, Meloni se la prende con l’opposizione “abituata a governare senza essere eletta”.

