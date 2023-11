Gli sprechi della Rai. Auto, corsi di dizione, appalti. La spending che servirebbe alla tv di stato

Roma. Perdere, spendere, sorridere. Sono i tre verbi della Rai. Il quarto: appaltare. E’ possibile che nessun dipendente Rai possa fare la vigilanza armata al Foro Italico, per il programma di Fiorello, e si debba pagare una società esterna per 145 giorni con 137 mila euro? Se si vuole misurare questa televisione non bastano più gli ascolti, un metro che con le piattaforme è ormai un metro superato. Alla Rai, ai suoi vertici, andrebbe oggi chiesto: quanto risparmi? Come spendi? Spendi bene? C’è un cimitero di spese che è il vero cimitero della Rai, ed è quello degli affidamenti diretti. 76 mila euro vengono utilizzati per corsi di “dizione e prossemica”. 70 mila euro per noleggiare la “berlina” di Domenica In. Mentre scriviamo c’è un bando aperto per la “fornitura di autoveicoli a noleggio a breve termine senza conducente”. La cifra è di 2 milioni e 276 mila euro. Come può sopravvivere un’azienda divisa in tribù e che va in onda grazie a 120 giornalisti atipici (contrattualizzati come programmisti) che svolgono il lavoro che i “tipici” (2.058 giornalisti) non svolgono? Anziché preoccuparsi della fuga di Corrado Augias, che è passato dalla Rai a La7, dopo 63 anni, sarebbe il caso di chiedersi quale azienda italiana, e pubblica, pratica questo “caporalato” e consente un numero tale di irregolari. La Rai rischia 120 cause legali e rischia di perderle tutte.

