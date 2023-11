Il dibattito sulla riforma istituzionale è ben peggio della riforma

Per garantire al governo maggiore incisività ed efficacia operativa, si potrebbe cominciare col domandarsi perché difetti di quelle encomiabili virtù. Per il momento, si propone l’elezione diretta del presidente del Consiglio, con alcuni correlati marchingegni. E’ un sistema che ha scarsi esempi nel mondo, ma perché no. Serve intanto a metter d’un canto il presidenzialismo, istanza dirigista che ha una lunga storia ed è molto amata a destra, ma per il momento sarebbe impopolare. Si parla allora di premierato, dal francese, o meglio dall’inglese premier, e l’anglismo allude al sistema di quel paese, dove vari complessi fattori storici fanno del premier una figura centrale del governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE