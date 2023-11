Sobri e silenziosi. I senatori a vita sulla riforma costituzionale dicono “no comment”

Da Mario Monti che preferisce "non dare una risposta d'istinto", agli altri che si sottraggono, anche per ragioni di opportunità, dal commentare il progetto del governo che vuole renderli gli "ultimi mohicani"

“Guardi, è un argomento così importante che non sono in grado di darle una risposta d’istinto. Ho bisogno di parlare con il massimo discernimento. Se mi viene l’ispirazione, magari la richiamo”. Spoiler: Mario Monti non ci richiamerà. Un po’ se l’aspettava, forse, la nostra telefonata: volevamo sapere dal professore cosa ne pensasse di questa riforma costituzionale proposta dalla destra nel vertice di maggioranza di lunedì e pronta ad approdare venerdì in Consiglio dei ministri. Punta sull’elezione diretta del presidente del Consiglio. Soprattutto, si fonda su due architravi: da una parte rendere impossibile il ricorso ai governi tecnici, offrendo alternative politiche interne alla maggioranza che ha vinto le elezioni e limiti ai cosiddetti ribaltoni. Dall’altra, elimina la nomina dei senatori a vita, a eccezione degli ex presidenti della Repubblica. Insomma, una specie di norma ad personam contro i Monti a venire per scongiurare le ipotesi di governi del presidente?