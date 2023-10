I buchi di Rovelli sulla sua firma anti Ucraina e anti Israele

Deve essere un esperimento scientifico: quanto un affermato scienziato può pervertire la verità senza pagare dazio? Carlo Rovelli, fisico di fama mondiale e firma del Corriere della sera, ci accusa di aver detto falsità sul suo conto. “Alcuni giornali italiani hanno parlato di una mia partecipazione a una conferenza di pacifisti a Roma. Il Foglio e il Giornale mi hanno addirittura descritto come primo firmatario del manifesto programmatico della conferenza. Come spesso accade con questo genere di giornali, la notizia è falsa. Non ho partecipato a questa conferenza, né di persona, né in remoto, né alla sua organizzazione”, scrive Rovelli su Facebook. “Non ho scritto alcun manifesto programmatico. Mi era stato chiesto alcuni mesi fa di partecipare a questa conferenza, e avevo risposto di no. Allora (non era esplosa la situazione a Gaza), avevo firmato un appello che chiedeva, come tanti altri, e come chiede il Papa, pace in Ucraina. Tutto qui… Non ho nulla contro questa conferenza e i suoi organizzatori, e apprezzo ogni sforzo verso la pace, ma le notizie sulla mia partecipazione sono frottole, e i relativi insulti che alcuni giornali estremisti mi hanno riservato sono piuttosto ridicoli”.

