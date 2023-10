Zaia sindaco a Venezia? L'idea leghista per contenere un rivale 

Il presidente della regione Veneto spera ancora di poter correre per il quarto mandato. La Lega sta pensando in alternativa a farlo correre come primo cittadino nel capoluogo per non minare gli equilibri interni al partito

Venezia. Due anni scarsi. Poi, salvo ribaltoni legislativi, la Lega avrà un disoccupato di lusso. Troppo importante per rimanere tale. Così è già scattato il toto-Zaia: dove sarà il futuro dell’amministratore più amato d’Italia? L’unica certezza, si ragiona in Via Bellerio, è che il presidente del Veneto da qualche parte va piazzato, anche per non minare gli equilibri interni. Difficile il poker in regione – lui ci spera, il partito sostiene lo sblocco al limite dei mandati, ma di fatto il tempo stringe e a Roma non se ne parla. C’è poi l’opzione Bruxelles: le elezioni sono dietro l’angolo e il Carroccio ha bisogno di pezzi forti in Europa. Ma ce lo vedete Luca Zaia, passare dalle colline del prosecco alla Grand-Place? Ecco che allora si profila una terza via. La più suggestiva: il doge sindaco di Venezia. Da Palazzo Balbi a Ca’ Farsetti, da una sponda all’altra del Canal Grande. Trasbordo indolore, tutti contenti. Fino a qualche giorno fa erano solo voci di corridoio. O la locandina di un film. Ora si scopre che la pista è concreta.