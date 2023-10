Terzo polo, si rompono i gruppi. Ora Renzi guarda a Lupi

I renziani cambiano il nome del gruppo al Senato. Azione prepara il ricorso, ma ad agitare sono le Europee. Insieme i riformisti supererebbero facilmente la soglia di sbarramento, divisi rischiano. Per Renzi è più dura e così il senatore guarda a Lupi, Cesa e Patriciello

A sentire gli uni e gli altri tutti vogliono una sola cosa: la cassa. Come quegli attori troppo indebitati che si ritrovano a rincorrere la produzione: “Vi prego, un’altra stagione!”. La serie, la soap opera romantica e crudele allo stesso tempo, è quella più seguita dai riformisti (e masochisti) di tutta Italia. Quella del Terzo polo. Ieri mattina Matteo Renzi l’ha annunciato senza giri di parole: “Questa ficton deve terminare”. Ha un asso nella manica per un finale col botto. Brividi, arrivano i fantasmi. Tre figure enigmatiche e cariche di voti. Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e, il meno noto, ma essenziale Aldo Patriciello. Il centro quello vero, quello di sempre, minuto, ma affidabilissimo. Anche perché la questione qui si gioca su percentuali infime. Zero virgola che possono fare la differenza. Ma andiamo con ordine.