Il governo punta su famiglia e natalità, ma con misure bandierina a termine

Archiviato il taglio dell'Iva sull'infanzia, l'esecutivo punta sulla decontribuzione totale per le donne con due figli: un bonus per un anno regressivo che andrà di più a chi meno ha bisogno. Perché non potenziare uno strumento strutturale, universale e progressivo come l'Assegno unico?

Il governo ha deciso di puntare sulle politiche per la famiglia e per la natalità. Ed è un obiettivo meritorio, dato che l’Italia ha un’enorme crisi demografica che è un problema per la crescita e per la sostenibilità del debito pubblico. L’aumento del tasso di fecondità non risolve da solo il problema, perché serve molto tempo prima che si manifestino gli effetti, ma è sicuramente un elemento fondamentale. A questo obiettivo politico corrisponde anche un impegno economico visto che, con circa un miliardo investito, sulla natalità la ministra Roccella è insieme al ministro Schillaci sulla sanità l’unica a non aver preso “schiaffoni” dal Mef di Giorgetti.