Con l'attacco di Hamas torna l'allerta attentati: l'Italia si blinda

Il Comitato di sicurezza pubblica si è riunito al ministero dell'Interno per discutere sui possibili pericoli dopo gli attacchi contro Israele. Allargare la vigilanza “verso ogni possibile obiettivo”

L’Italia rafforza la sicurezza pubblica. Dopo l’attacco contro Israele da parte di Hamas il ministero dell’Interno si è riunito ieri 10 ottobre per fare il punto su tutti i possibili pericoli da affrontare anche nel nostro paese: il timore è che si possa arrivare a una massiccia riattivazione delle cellule jiadiste sul territorio nazionale. "Bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio perché il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi", ha detto ieri la premier Giorgia Meloni visitando la Sinagoga di Roma. Ma non solo, si tiene alta l’allerta anche nell’accoglienza dei migranti - dove possono esserci infiltrazioni di “lupi solitari” - così come nelle carceri.