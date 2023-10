La linea di Meloni sui migranti è un guaio per i suoi nemici

E’ il tema su cui il governo è in maggiore sofferenza, per via della distanza abissale che esiste tra l’agenda delle aspettative e quella della realtà, ma è anche il tema su cui l’opposizione mostra maggiore difficoltà a trovare un modo per affondare il coltello e mettere in mutande il proprio nemico. E allora uno si chiede: ma come fa l’immigrazione a essere contemporaneamente il punto debole del governo e anche quello dell’opposizione? La risposta è semplice e disarmante: l’opposizione non ha nulla da rimproverare a Meloni sull’immigrazione perché su questo terreno la presidente del Consiglio non sta facendo nulla che possa essere incasellato sotto l’etichetta truce delle pericolose politiche di estrema destra. E da Granada, in fondo, dove Meloni è con i principali leader europei per il vertice della Cpe (Comunità politica europea), la premier italiana si porta a casa due risultati che dovrebbero far piacere anche alle opposizioni. Ha convinto a cambiare idea sul tema del finanziamento delle ong un governo guidato da un socialdemocratico come Olaf Scholz.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE