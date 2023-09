Le verità che Meloni non può dire sull'immigrazione

Non ci vuole molto a capirlo. L’immigrazione è diventata il tormento di Giorgia Meloni. E ogni giorno, da settimane, non c’è istante in cui il tema non sia, per la presidente del Consiglio, una fonte di panico, una ragione di angoscia, un motivo di imbarazzo. Ieri avete visto cosa è successo. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha detto nientepopodimeno che ciò che la Germania sta facendo con le ong, finanziandole, ricorda da vicino ciò che i tedeschi fecero al tempo dei nazisti. “Ottant’anni fa invasero gli stati con l’esercito, ora finanziano l’invasione dei clandestini”. Rutto libero, come scrive oggi Giuliano Ferrara.

