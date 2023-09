Gli incomprensibili “No” delle regioni ai Cpr

I costruendi – per ora solo annunciati – nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) saranno utili oppure no per gestire almeno una parte di quel problemuccio, l’immigrazione clandestina, che persino un laburista come Keir Starmer mostra di prendere sul serio? Sono eticamente accettabili (con tanto di detenzione ampliata a 18 mesi)? E soprattutto: dove costruirli? Alle prima domanda si può rispondere, con un buon margine di sicurezza, di no: sono un armamentario vecchio e spuntato. Alla seconda si può legittimamente rispondere di no, ma è ammesso anche il sì. Alla terza, la risposta in un paese con un minimo di ordine istituzionale e logico dovrebbe essere semplice: dove lo stabilirà il governo centrale. Al quale sarà poi in carico anche l’onere della verifica di funzionamento e utilità. Davvero è poco comprensibile dunque, al di là della polemica strumentale di schieramento e di un tasso evidente di populismo “nimby”, l’alzata di scudi di molti governatori che hanno dichiarato che non daranno l’assenso a mettere Cpr nelle loro regioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE