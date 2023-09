Lampedusa, Pontida, migranti, imprese. Parla Fassino (Pd)

Le immagini di Giorgia Meloni e Ursula von Der Leyen a Lampedusa; le foto di Pontida, con Matteo Salvini a ruota libera accanto a Marine Le Pen; la lettera della segretaria pd Elly Schlein, pubblicata da Repubblica (“dalla premier solo demagogia fallimentare”, scrive Schlein, che ieri, nel corso della segreteria del partito, ha illustrato le proposte pd sull’immigrazione); infine l’editoriale del Financial Times che decreta la fine della luna di miele tra Meloni i mercati. Sono giorni complicati per il governo? Quali parole dire dall’opposizione? Piero Fassino, deputato dem, cofondatore pd, ex segretario dei Ds ed ex sindaco di Torino, ha assistito a varie stagioni emergenziali (sbarchi, crisi economica, crisi politiche). Per questo pensa che l’opposizione “abbia il dovere di denunciare limiti, errori e inadeguatezze della maggioranza governativa, accompagnando ogni volta — come stiamo facendo sui migranti — possibili soluzioni concrete, credibili”. E la soluzione concreta, per Fassino, inizia dal sottolineare “il velleitarismo del governo sui migranti: non si arriva da nessuna parte inseguendo l’obiettivo di ‘bloccare le partenze’. Si è visto anzi che, seguendo questa strada, gli sbarchi non sono diminuiti. Anzi: in 48 ore sono approdati a Lampedusa diecimila migranti, 140 mila da gennaio a oggi. Che cos’è, questo, se non un fallimento incontestabile? Né pagheranno i dieci punti del piano europeo perché anche lí si parte dal presupposto sbagliato: a chi scappa da miseria, fame, guerre o condizioni insostenibili non puoi dire ‘stai dove sei’. Si deve offrirgli condizioni dignitose di vita lí dove risiede, altrimenti cercherà di trovare da solo una via di uscita alla paura, al disagio, alla povertà estrema”.

