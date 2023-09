Come governare le migrazioni. Numeri, analisi e idee senza ideologie

Più centri di permanenza per i rimpatri con l’obiettivo di istituirne uno in ogni regione; aumento del periodo di trattenimento fino a 18 mesi; hotspot nelle zone più interessate dagli sbarchi, per velocizzare le pratiche di accesso o di rimpatrio dei migranti: sono i punti principali delle “misure straordinarie contro gli sbarchi” che saranno già oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ne ha parlato ieri la premier Giorgia Meloni in visita a Lampedusa, da sempre il nodo più critico del fenomeno immigrazione per il nostro paese, chiarendo che il governo punta più sui rimpatri che sulla redistribuzione. Con Meloni c’erano anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, alla quale la premier italiana ha chiesto una nuova missione navale europea, e la commissaria Ue degli Affari interni, Ilva Johansson.

