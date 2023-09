Io sono Giorgia, tu sei Elon. Le vite parallele in due biografie

Sì certo, c’è la parte in cui avrebbe tagliato i collegamenti Internet ai poveri ucraini sul più bello, e c’è il momento in cui rilancia l’orgoglio astronautico americano con Space X, e quello in cui capisce che le banche sono pessime e deve fondare un nuovo sistema di pagamenti ed ecco PayPal, ma quel che più conta qui è che la tanto attesa biografia di Elon Musk scritta dal biografo delle star Walter Isaacson sia uscita ieri, lo stesso giorno del libro intervista a Giorgia Meloni da parte del neo direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE