L'altro generale. Pappalardo prima di Vannacci

Dall'operazione tuono per arrestare Mattarella al movimento anti lockdown e no vax. La biografia degli eccessi di un ex ufficiale dei Carabinieri

Tesi, antitesi, e sintesi? Il colonnello Rambaldo Buttiglione, che inizia nel 1970 a fare le sue stralunate telefonate alla radio, è un personaggio immaginario. Ma ispirato, per lo meno nel nome, a un personaggio vero. Il generale Antonio Pappalardo, presidente del Cocer dei Carabinieri e deputato e sottosegretario, è un personaggio vero. Ma nel momento in cui prova ad arrestare il presidente Mattarella, propone di curare il Covid con lo yoga, pubblica un libro il cui testo dice che glielo ha consegnato un alieno e compone oratori in onore di Madre Teresa di Calcutta, inizia a sembrare un personaggio inventato. Il generale Roberto Vannacci è pure lui, come generale dei paracadutisti, un personaggio vero. Ma al contempo è diventato scrittore di successo: inventato da qualcuno?