Fazzolari trasformerà Palazzo Chigi nel comitato elettorale di Meloni. Obiettivo: 30% alle Europee

Palazzo Chigi diventerà un comitato elettorale permanente con vista sulle Europee nelle mani di Giovanbattista Fazzolari, braccio ambidestro di Giorgia Meloni. Pronto a dettare la linea e i tempi delle scelte politiche del governo. Tra propaganda e provvedimenti dell’esecutivo. La nomina a coordinatore della comunicazione del sottosegretario-ideologo-ghostwriter è solo – si fa per dire – l’ufficializzazione di un ruolo che “Spugna” ha sempre portato avanti da quando i patrioti sono alla guida del paese. Con la differenza – come svelato da questo giornale – che dal primo settembre l’incarico sarà ancora più ufficiale. La difesa a oltranza di Kyiv (dettaglio di gossip: “Fazzo” ha anche una compagna ucraina, Dorota), l’affidabilità mostrata all’America (“agli occhi degli Usa, del deep state, dell’omino della Cia”, disse a questo giornale), il Piano Mattei e le strambate a mercati aperti sulle banche. Tutto è passato da lui finora. E continuerà a farlo con maggiore intensità con il governo e Fratelli d’Italia che diventeranno un amalgama. Obiettivo: sfondare il muro del trenta per cento alle elezioni di giugno. Quelle che decideranno il peso di Fratelli d’Italia a Bruxelles. E’ la missione affidata a Fazzolari, l’amico geniale di Meloni, il sintetizzatore: in arte “Spugna”. “Preparato, con le sue idee a volte un po’ pirotecniche”, dicono al Foglio i vertici di Forza Italia. E proprio nell’aggettivo pirotecnico (bum!) si nascondono i timori degli alleati della presidente del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il partito fondato da Silvio Berlusconi e la Lega sanno che dovranno distinguersi nei prossimi mesi per non farsi fagocitare alle urne e non passare dopo l’otto giugno da camerieri. Il Carroccio cerca spazi a destra di Fratelli d’Italia, gli azzurri cercano voti al centro in nome di “più impresa e meno stato”: da qui la campagna di Tajani per le privatizzazioni (si inizia con i porti). Una competizione che passerà da una manovra parca di risorse, ma con molte bandierine da piantare. Ecco, il ruolo di “Fazzo” – l’antifrancese, nonostante gli studi allo Chateaubriand e la passione per Hugo, ma anche il figlio di un diplomatico che non ama la mediazione – servirà a questo: a costruire il comitato elettorale del governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE