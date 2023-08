I primi 876 milioni per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia-Romagna sono pronti, assicura Figliuolo

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, intervistato dal Corriere della sera, chiarisce molti punti sullo stato dei lavori dopo l'alluvione che ha colpito la regione a maggio. Il generale assicura che "sarà una ripartenza veloce, ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione. Le risorse che il governo ha stanziato sono importanti, 4,5 miliardi di euro, di cui circa 2,8 al momento a disposizione della struttura commissariale". Per ora sono arrivati i primi 876 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del territorio: "Con queste risorse si darà luogo al pagamento immediato dei lavori già effettuati e in corso", aggiunge. A breve "seguiranno gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità e finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, per la tutela della pubblica e privata incolumità. Parliamo di circa 448 milioni di euro per il 2023".

