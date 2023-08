“Sull'alluvione Meloni non ascolti Bignami”. Parlano i sindaci dem

I primi cittadini del Partito democratico dell'Emilia Romagna, insieme al governatore Stefano Bonaccini, negli scorsi giorni hanno scritto alla premier per chiedere un incontro a Palazzo Chigi: "La risposta è stata un no rabbioso, pieno di offese e delegittimazioni"

“Chi è stato delegato da Giorgia Meloni di occuparsi di Romagna le sta evidentemente raccontando un film che non esiste”. Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della sua provincia, la più colpita dall’alluvione dello scorso maggio, con 18 comuni su 18 coinvolti e due piccoli municipi, Solarolo e Sant’Agata sul Santerno, in cui il fango non ha risparmiato neppure una casa, ce l’ha con Galeazzo Bignami, sottosegretario alle Infrastrutture di FdI e referente diretto della premier Meloni in Emilia-Romagna. “D’altronde – dice De Pascale – sono mesi che da queste parti non lo vede nessuno e un motivo c’è: sa benissimo che i cittadini aspettano gli indennizzi e che gli indennizzi non ci sono”.