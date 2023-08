Salario minimo, Schlein pronta a incontrare Meloni: "Andiamo a vedere se fanno sul serio"

La segretaria del Pd vedrà la premier oggi pomeriggio insieme alle altre opposizioni (tranne Italia Viva). Porterà a Palazzo Chigi anche il caso De Angelis e il tema dei ristori per l'alluvione in Emilia Romagna

"Spero che quest'incontro non sia una presa in giro per 3,5 milioni di lavoratori poveri", A poche ore dall'appuntamento con la premier Giorgia Meloni, la segretaria del Pd Elly Schlein parla a La Stampa di cosa si aspetta sul salario minimo ."Abbiamo lavorato quattro mesi in Commissione, la maggioranza ha fatto un emendamento soppressivo ma non ha avuto il coraggio di votarlo e ha sospeso irritualmente una proposta già incardinata in Aula. Li abbiamo costretti a guardare in faccia i lavoratori poveri: andiamo a vedere se stavolta fanno sul serio".

Solo due giorni fa la premier ha detto che il salario minimo "può essere controproducente", un concetto ripetuto spesso e usato anche per spiegare la sua contrarietà alla proposta depositata dalle opposizioni (tranne Italia Viva). Meloni "dimostra di non aver letto la proposta", dice oggi Schlein: "Stabilisce due principi: rafforza la contrattazione collettiva e individua una soglia minima legale di 9 euro l'ora sotto la quale non si può andare". Al vicepremier Antonio Tajanai, che ha definito "misura sovietica" il salario minimo, la segretaria del Pd risponde che è presente "in 22 paesi su 27, come la Germania, dove l'ha introdotto, guarda un po', Angela Merkel. Ha fatto registrare l'immediato innalzamento dei salari di circa il 15 per cento e la crescita dell'occupazione anche tra lavoratori meno qualificati. E' necessario anche da noi, per contrastare quel lavoro povero che il governo continua a negare".

Al tavolo convocato a Palazzo Chigi Schlein intende parlare a Giorgia Meloni anche del caso De Angelis: "Su questo la premier non può stare in silenzio e non può essere ambigua". E sui ristori per la Romagna alluvionata, la segretaria dem ribadisce "che non sono arrivati. Si sono precipitati a fare passerella con gli stivali mentre ancora pioveva, poi, passati tre mesi, non ci sono le risorse necessarie".