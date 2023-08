L'ecoansia contagia anche il Quirinale: l'appello di Mattarella sull'“ebollizione globale”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri un accorato appello per il Mediterraneo, insieme con altri cinque capi di stato: il croato Zoran Milanovicć, la greca Katerina Sakellaropoulou, il maltese George Vella, il portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, la slovena Nataša Pirc Musar. Le intenzioni che hanno spinto il presidente a sottoscrivere il testo sono nobili e sono legate alla volontà di lanciare un segnale di attenzione rivolto ai temi ambientali. A una prima lettura, il testo firmato può apparire innocuo: “I capi di stato dei seguenti paesi del Mediterraneo – si legge – si impegnano a sostenere pienamente le iniziative di azione congiunta e fanno appello all’Unione europea, agli altri paesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale affinché mantengano questo tema in cima alla loro agenda politica”. A una seconda lettura, più smaliziata, si noterà qualcosa nel testo che stona profondamente con lo spirito ottimistico che in questi anni al Quirinale Mattarella è riuscito a trasferire sulla sua figura. Basta scorgere alcune righe per capire di cosa stiamo parlando.

