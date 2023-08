Armata Sangiuliano. Ha più saggi di Meloni. Ecco il suo ministero corte

Roma. La corona ce l’ha e la corte pure: è il real ministro della Cultura, Genny Sangiuliano I, signore delle arti, già ammiraglio-direttore del Tg2 (è in aspettativa dalla Rai: ehi, può tornare!). La sua armata è invincibile. In totale sono venticinque cavalieri. Il suo capo della segreteria fa di cognome Merlino (Emanuele): abracadabra! Nel suo castello abita anche il grande paroliere Mogol (consigliere per la cultura popolare) mentre Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra (consiglia pure lei) mette tutti a bacchetta. Per governare un ministero servono occhi di lepre e infatti c’è Giovanni Lepre che è consigliere per le piccole e medie imprese, ex opinionista del Tg2. Giorgia Meloni ha quattro saggi, ma Genny I ne ha sedici. E’ Genny quattro per quattro.

