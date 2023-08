Perché Meloni doveva andare a Bologna

C’è qualcosa che non va se ormai da lungo tempo le grandi commemorazioni nazionali, dalla strage di Bologna a via D’Amelio, dal 25 aprile a Piazza Fontana, sono finite ostaggio di piccole minoranze facinorose che impediscono ai rappresentanti dello stato di partecipare e sporcano, con il loro fanatismo, il ricordo di fatti importanti o tragici che appartengono alla storia unitaria di questo nostro paese. Oggi a Bologna, la commemorazione delle vittime della strage della stazione si è svolta in due fasi, una prima parte ufficiale a palazzo D’Accursio, cui ha partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e poi la manifestazione del cordoglio “popolare” in piazza. Il rappresentante del governo ha scelto di non esporsi alle contestazioni di piazza, come aveva fatto anche Giorgia Meloni in occasione del ricordo dell’uccisione di Paolo Borsellino.

