“Il Pd è contrario alla Gpa. E quella solidale non esiste”. Parla Sandra Zampa

A Cesena il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini riunisce il correntone anti Schlein? “Lo escludo perché in quel caso io non ci andrei”, risponde secca l’onorevole Sandra Zampa, prodiana di ferro, già sottosegretario alla Salute. “Sono stata invitata in quanto ulivista ma non appartengo ad alcuna corrente. Mi hanno invitato e ci andrò. Lo faccio come servizio al partito, peraltro coordinerò un tavolo sulla salute. La prima preoccupazione di Bonaccini, mi creda, è che non nasca l’ennesima corrente. Romano Prodi vi prende parte a questa condizione. Tutto sarà fuorché una corrente”. Ma il Pd è specialista nel correntismo. “Il partito è cambiato. Lei pensi che prima appena scrivevi un commento nelle chat private del gruppo, due minuti dopo finivi sulle agenzie, adesso non accade più. C’è una consapevolezza nuova”.

