Il dibattito pubblico? Fottuto. Chiacchierata con Roccella. Tra Spritz e libertà 

“Non ho mai detto che non si devono dare nomi di persona ai cani”, scandisce. “Non ho mai detto che in Italia non si fanno figli perché si preferisce lo Spritz”, aggiunge. “Non ho mai paragonato il caso Santanchè con quello di Enzo Tortora”, conclude. Poi Eugenia Roccella, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, sorride e parla col tono di chi cerca di ottenere qualcosa con la dolcezza e la pazienza: “Leggere tutti i pensieri che mi vengono attribuiti, e non riconoscermi spesso in nemmeno una virgola, mi sta facendo molto riflettere sul rischio di un dibattito pubblico in cui pensieri articolati vengono semplificati fino a essere deformati in pure idiozie. Da un lato c’è una forma di impazienza diffusa, una mancanza assoluta di curiosità intellettuale, cioè la scarsa voglia di capire gli altri. Dall’altro c’è un eccesso di strumentalizzazione politica di ogni cosa che porta a livelli furiosi di schematismo. Sei cattolico? Allora devi essere anche per forza bigotto, moralista, arcigno e omofobo. Ma io vengo da una famiglia di Radicali! Come la mettiamo?”.

