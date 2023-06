Open to Santanchè: Renzi sta con lei, ma la portavoce lascia. Meloni è "tesa"

“Io sto con la Santa, come principio: non deve andare in Aula per un’inchiesta di ‘Report’. Vale per lei come per chiunque di noi”. Nei giorni scorsi Matteo Renzi ha confidato ai suoi parlamentari questa convinzione. E pare che lo abbia scritto direttamente alla ministra del Turismo. I due sono legati da un buon rapporto – che passa da Denis Verdini – e per il M5s ci sarebbe anche “il legame pubblicitario fra Visibilia e il Riformista”. Dettagli e speculazioni che non impediranno alla capogruppo di Iv in Senato Raffaella Paita di non opporsi alla richiesta di chiarimenti in Aula (oggi c’è la capigruppo in Senato) “per farci un’idea, con l’approccio garantista che ci contraddistingue”. Il problema semmai è nel governo. E ce l’ha Meloni: “Prepariamoci a una seconda ondata di rivelazioni”, confida la premier.

