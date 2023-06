A zonzo nel deserto in Senato. I parlamentari di centrodestra? Non vanno in Parlamento

C’è un uomo assai composto e perbene, al governo, che ha bisogno di tutta la nostra solidarietà. Egli si chiama Luca Ciriani, è ministro per i rapporti con il Parlamento, e deve evitare che la maggioranza vada sotto nei voti d’Aula. In questi giorni, se lo vedete aggirarsi per il suo studio, curvo e assorto, non crediate che cerchi la biro: cerca i parlamentari della sua maggioranza. Perché quelli in Parlamento non ci vanno. E infatti, per dire, quando ieri mattina alle 10, uno alla volta, i venti rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Banca d’Italia, Abi, Ispra e Iss convocati dal Parlamento si sono presentati in audizione nell’Aula della commissione Affari europei del Senato hanno spalancato gli occhi di fronte allo spettacolo che gli si parava davanti: l’Aula vuota. Fisicamente presenti soltanto alcuni membri dell’opposizione, nel numero complessivo di tre, più un deputato di Fratelli d’Italia, tale Satta, collegato però da casa. E col tasto “muto” schiacciato sul computer. C’era? Non c’era? Dormiva? Era in bagno? Chissà. Nessuno lo ha mai sentito fiatare.

