"Ratificare il Mes conviene all'Italia". Un documento di Giorgetti inguaia Meloni

Il Mef invia alla Camera, su richiesta di Tremonti, un parere sugli effetti finanziari dell'entrata in vigore del Fondo salva stati. FdI sperava in una bocciatura, invece Via XX Settembre certifica che l'Italia avrebbe solo vantaggi dal varo del nuovo Meccanismo di stabilità. Maggioranza in tilt, seduta rinviata

Doveva essere la certificazione del rischio. Invece è la conferma del contrario. Giorgia Meloni sperava di avere dal Mef un sostegno per la sua propaganda. Ha ottenuto la confutazione delle sue tesi scombiccherate. Insomma, il documento del ministero dell'Economia che avrebbe dovuto attestare i problemi e le incognite sul piano della finanze pubblica legate alla ratifica del Mes è invece una conferma che sì, il varo del nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità non può fare che bene all'Italia. Il cortocircuito sovranista avviene a Montecitorio, in quella commissione Esteri che sta discutendo la proposta di legge (avanzata da Pd e Iv) sulla ratifica del Mes. Il mese scorso il presidente della commissione, Giulio Tremonti, aveva chiesto agli uffici di Via XX Settembre una valutazione sugli eventuali rischi contabili relativi all'entrata in vigore del nuovo Fondo salva stati. E stamane, è arrivata la doccia gelata: il documento è stato trasmesso alla commissione.