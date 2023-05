Chiocci al Tg1, Preziosi al Tg2 e Pionati al Gr Radio. Ecco i nomi dei nuovi direttori Rai

Giuseppe Carboni per Rai Parlamento, Jacopo Volpi a Raisport, Marcello Ciannamea al Prime Time e Angelo Mellone al Day Time. Tutte le nomine alle testate che l'ad Rai Roberto Sergio sottoporrà domani al parere del cda

Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Mario Orfeo alla direzione del Tg3, Francesco Pionati al Gr Radio al posto di Andrea Vianello, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Queste le nomine alle testate che l'ad Rai Roberto Sergio sottoporrà domani al parere del cda Rai. Per i generi Jacopo Volpi a Raisport, Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all'Approfondimento, Adriano De Maio (quota m5s) a Cinema e serie Tv. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l'Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione.